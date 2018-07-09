Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возглавил рейтинг городских новинок

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Центр "Космонавтика и авиация" в павильоне ВДНХ в Москве стал первым в рейтинге топ-5 городских новинок, выбранных москвичами в проекте "Активный гражданин", сообщили в пресс-службе выставки в понедельник.

"По итогам второго квартала 2018 года "Активный гражданин" опубликовал топ-5 городских новинок, за которые проголосовало большинство москвичей — участников проекта. Первые места в рейтинге поделили открывшийся после реставрации центр "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" и отремонтированный вестибюль станции метро "Спортивная", — говорится в сообщении.

Центр "Космонавтика и авиация" получил 4,83 балла из 5. Концепцию экспозиции ранее определили москвичи, проголосовав в проекте "Активный гражданин". Всего центр оценили 145 632 человека.

"Столько же баллов получила новость о завершении ремонта северного вестибюля станции метро "Спортивная". На третьем месте оказалась новость об открытии центра лучевой диагностики в Первой градской больнице, это нововведение набрало 4,82 балла. Столько же набрала новость о запуске поезда "Москва" на Калужско-Рижской линии. Завершила рейтинг с 4,81 балла новинка в транспортной сфере о сокращении времени ожидания поездов на Кольцевой линии", — уточнили в ВДНХ.

Проект "Активный гражданин" создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. В настоящее время проект насчитывает более 2 миллиона участников. За четыре года его работы проведено более 3600 голосований, реализовано около 1900 решений.

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