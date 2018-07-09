Решение о темпах индексации пенсий после 2019 года примут в четверг

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Окончательное решение о темпах индексации пенсий в 2019 году будет принято в четверг на заседании комиссии правительства РФ по бюджетным проектировкам, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Мы сейчас ведем буквально последние, что называется, настройки с Минфином… На днях, в четверг, состоится правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, и сейчас, внося документ, связанный с трехлеткой бюджета Пенсионного фонда, мы окончательное решение по этому поводу (индексации пенсий) примем", — сказал Топилин.