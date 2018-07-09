Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию, заявил Минтруд

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около 83% учителей, медработников и представителей творческих профессий, которые выходят на пенсию на льготных условиях, продолжают работать, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного изменениям в пенсионном законодательстве.
Он пояснил, что, согласно предлагаемым изменениям в пенсионном законодательстве, для этих категорий работников требования к стажу для льготного выхода на пенсию изменяться не будут. Так, по его словам, по сегодняшней льготе для педагогов и медиков на селе требуется 25 лет стажа, для остальных медработников – 30 лет.
"Для них стаж не изменился, изменилось право пользования этой пенсией в зависимости от того, когда, в каком году они будут выходить на пенсию", — добавил замминистра.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.