Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию, заявил Минтруд

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около 83% учителей, медработников и представителей творческих профессий, которые выходят на пенсию на льготных условиях, продолжают работать, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного изменениям в пенсионном законодательстве.

"Если брать выход на пенсию применительно к педагогическим и творческим профессиям, медицинским работникам, у нас 83%, выходя на пенсию, продолжают работать", — сказал Пудов.

Он пояснил, что, согласно предлагаемым изменениям в пенсионном законодательстве, для этих категорий работников требования к стажу для льготного выхода на пенсию изменяться не будут. Так, по его словам, по сегодняшней льготе для педагогов и медиков на селе требуется 25 лет стажа, для остальных медработников – 30 лет.

"Для них стаж не изменился, изменилось право пользования этой пенсией в зависимости от того, когда, в каком году они будут выходить на пенсию", — добавил замминистра.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.