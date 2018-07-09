К 2024 году средняя пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 35%

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости/Прайм. Размер средней пенсии неработающих пенсионеров в России вырастет на 35% в 2024 году по сравнению с уровнем 2018 года, до порядка 20 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом к уровню 2018 года на 35%", — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

"Задача, поставленная президентом, это рост пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию", — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.