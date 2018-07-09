Минстрой разрешит открыть одно подвальное окно в домах для доступа животных

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министерство строительства завершает работу над документом, согласно которому одно из подвальных окон в жилых домах необходимо будет держать открытым, чтобы обеспечить доступ мелким бездомным животным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Проблема сейчас в чем? В том, что управляющие компании замуровывают животных в подвалах… По моему депутатскому запросу Минстрой завершает регламентные процедуры по подготовке документа, который позволит держать открытым один из продухов — подвальных окон. Мы убедили Минстрой в том, что один продух надо оставлять открытым, либо забранным решеткой с сечением, чтобы туда злоумышленник попасть не мог, а животное небольшое протиснуться туда могло", — сказал Бурматов.

Он пояснил, что в настоящее время действует устаревший регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют, а в ряде городов был даже объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям, в них развелись крысы. Кроме того, часть животных замуровывается в подвалах, где они гибнут мучительной смертью, а другие — погибают на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.

В настоящее время, как сообщил Бурматов, соответствующий нормативный акт, разрешающий держать открытым для животных доступ к подвалам, уже разработан, завершаются регламентные процедуры.