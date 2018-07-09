В центре Москвы 8 июля выпало рекордное количество осадков

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Почти 50 миллиметров осадков, то есть более половины месячной нормы, выпало в центре Москвы в воскресенье, что стало рекордом для 8 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Количество осадков очень различалось. Больше всего выпало в центре, на Балчуге, за сутки там выпало 49 миллиметров осадков, то есть больше половины месячной нормы, и это стало новым рекордом для 8 июля", — сказала Позднякова РИА Новости в понедельник.

Что касается остальных станций, то такого интенсивного дождя не было, отметила эксперт. "Чуть больше выпало в Тушино, где за сутки выпало 16 миллиметров осадков, а на опорной станции ВДНХ выпало всего 5 миллиметров осадков", — добавила Позднякова.