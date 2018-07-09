В Кемерово облагородят территорию народного мемориала у ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Власти Кемеровской области решили заняться благоустройством территории около сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", где после пожара стихийно возник народный мемориал со свечами и игрушками, пока здания самого ТЦ находятся под арестом и не могут быть снесены, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Сергей Цивилев.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. В июне игрушки рассортировали и после приведения в порядок направили в детские дома, больницы, нуждающимся семьям.
Комплекс зданий "Зимней вишни" на проспекте Ленина общей площадью в 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. Согласно результатам опроса родственников погибших и местных жителей, на этой территории будет разбит сквер. Однако пока работы по сносу приостановлены, так как следствие признало здания вещественным доказательством в уголовном деле, возбужденном по факту пожара.
По его словам, на сегодняшний день подготовлено два варианта проекта памятных скверов, которые появятся на месте ТЦ, еще один проект находится в разработке. Кроме того, кузнецы с Урала подготовили памятный арт-объект — кованную из металла вишню, которую в ближайшее время планируется доставить в Кемерово.