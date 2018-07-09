В Кемерово облагородят территорию народного мемориала у ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Власти Кемеровской области решили заняться благоустройством территории около сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", где после пожара стихийно возник народный мемориал со свечами и игрушками, пока здания самого ТЦ находятся под арестом и не могут быть снесены, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Сергей Цивилев.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. В июне игрушки рассортировали и после приведения в порядок направили в детские дома, больницы, нуждающимся семьям.

Комплекс зданий "Зимней вишни" на проспекте Ленина общей площадью в 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. Согласно результатам опроса родственников погибших и местных жителей, на этой территории будет разбит сквер. Однако пока работы по сносу приостановлены, так как следствие признало здания вещественным доказательством в уголовном деле, возбужденном по факту пожара.

"Я бы снес ее ("Зимнюю вишню") давно, во многом этого хотят и жители, и родственники пострадавших. Но есть опасения у ряда пострадавших, что этот объект является источником того, чтобы точно определить виноватых. Боятся, что досрочный снос этих объектов может повлиять на то, что не все виновные будут вскрыты, не всем виновным будет установлена достойная мера наказания. Эти все здания находятся под арестом. Мы законопослушные, если арест — мы ничего делать не можем, как только будет снят арест, несомненно, сразу приступим к сносу здания", — сказал Цивилев.

По его словам, на сегодняшний день подготовлено два варианта проекта памятных скверов, которые появятся на месте ТЦ, еще один проект находится в разработке. Кроме того, кузнецы с Урала подготовили памятный арт-объект — кованную из металла вишню, которую в ближайшее время планируется доставить в Кемерово.

"Во всех трех вариантах скверов есть первый этап, он не зависит от всех остальных зданий, потому что находится на территории, которая не арестована. Это маленький кусочек вокруг живого дерева, куда во время этих трагических событий складывали игрушки, цветы, ставили свечи. Это место готово, мы сейчас прорабатываем независимо от сноса (зданий ТЦ) и облагородим его, потому что это было место поклонения всех граждан, его мы сделаем в любом случае, а все остальное — после снятия ареста", — пояснил Цивилев.