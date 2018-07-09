В Петербурге исправят граффити с Черчесовым, которому "отрезали" палец

Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, которому неизвестные вандалы "отрезали" указательный палец, будет исправлено, сообщил в понедельник РИА Новости соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.

Граффити, которые музыкант Сергей Шнуров подписал строчкой из своей песни "Ты просто космос, Стас", появились в июне на стене трансформаторной подстанции на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц в Петроградском районе Петербурга. Как сообщал РИА Новости Бурж, портрет Черчесова был создан в знак признания успехов, которых добилась сборная России по футболу на чемпионате мира. Позже один из жителей Петербурга обратился к властям с жалобой на появление граффити, и администрация Петроградского района предписала "Ленэнерго" закрасить потрет, однако электросетевой компании разрешено не делать этого до 1 ноября.

"По моей информации, со вчерашнего дня у Черчесова (на портрете) отсутствует указательный палец, который как бы отрезан. Мы обязательно будем что-то с этим делать, но что именно, пока не придумали", — сказал Бурж, отметив, что авторы граффити, вероятно, решат, как его исправить, в понедельник вечером.

По оценке Буржа, испорченное граффити выглядит "комично". "Какой подтекст вложил в это вандал, неизвестно", — добавил он.

По словам соавтора граффити, уличные художники не планируют обращаться в правоохранительные органы. " (Это) не наш стиль", — сказал он.

Российская сборная в субботу в Сочи уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти. Для сборной России выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на мировых первенствах.