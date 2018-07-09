Госдума рассмотрит проект о стерилизации и отлове безнадзорных животных

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Госдуме осенью рассмотрят законопроект об официальном введении системы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду) для безнадзорных животных, сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе онлайн-конференции в "Парламентской газете".

"Внесена норма из Нижнего Новгорода… Мы ее будем рассматривать осенью, которая разрешает систему ОСВВ, то есть отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду для безнадзорных животных. Сейчас этим регионы занимаются, ну скажем так, полузаконными методами. Это неправильно, потому что приюты должны нормально функционировать. Наш комитет будет поддерживать инициативу Нижнего Новгорода, мы считаем, что приютам станет попроще работать", — сказал Бурматов.