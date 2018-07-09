В ОНФ назвали лидеров рейтинга по эффективности ликвидации свалок

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидерами рейтинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по эффективности ликвидации городских свалок стали города Искитим, Нижнекамск и Бугульма, аутсайдерами — Тобольск, Чебоксары и Первоуральск, сообщил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

"Мы составили такой своеобразный рейтинг этих городских территорий на предмет эффективности работы муниципальных властей с городскими свалками… Первое место занял город Искитим в Новосибирской области, второй город — Нижнекамск, третий — Бугульма. Оба города представляют Республику Татарстан", — сказал Миронов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что в топ-10 городов по выявлению и ликвидации городских свалок попало лишь 5 региональных центров, остальные являются небольшими населенными пунктами. При этом в рейтинге оказались только те города, в которых отмечались проблемы на "Интерактивной карте свалок".

За тройкой лидеров следуют также Барнаул, Тамбов, Якутск, Ханты-Мансийск, поселок Килемары в Республике Марий Эл, Альметьевск и Псков.

Аутсайдерами рейтинга стали Тобольск, Чебоксары, Первоуральск, Вязьма и Бологое. За ними следуют Кизляр, Минеральные воды и Кисловодск, Канск и Саратов (рейтинг в порядке убывания).