В Москве отделения реанимации открыли для круглосуточных посещений

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) открыли для круглосуточного посещения во всех московских больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации.

"Для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре", — сказал глава департамента Алексей Хрипун, слова которого приводят в пресс-службе.

В департаменте отметили, что посещать родственников и близких можно будет круглосуточно, однако при посещении пациентов в ОРИТ посетителям необходимо будет учитывать ряд требований. Так, навещающим стоит учесть, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей, а режим работы таких отделений имеет ряд требований по тишине и чистоте, поэтому пришедшим навестить больного необходимо соблюдать требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также учитывать ограничение на число посетителей – не более двух человек одновременно.

Ранее в 2017 году в столице на базе ряда многопрофильных больниц был реализован пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом ОРИТ и близкими находящихся там пациентов. В пресс-службе ведомства отметили, что опыт этого проекта высоко оценил мэр города Сергей Собянин, который поддержал врачей, сделавших этот шаг и открывших реанимационные отделения для посещения родственников.