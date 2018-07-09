Социологи выяснили, что россияне ждут от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Треть россиян (33%) рассчитывают на позитивные для страны итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, но 56% граждан никаких существенных сдвигов не ждут, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины наших сограждан (56%) не ожидают существенных результатов для России после личной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. О позитивных итогах сказал каждый третий (33%) опрошенный, о негативных — лишь 1%", — указано в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.