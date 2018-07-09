Комитет Госдумы попросит ФАС проверить тарифы на обращение с отходами

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратится в ФАС для совместной проверки регионов в связи ожидаемым ростом тарифов по обращению с отходами, который в некоторых субъектах будет достигать 500%, заявил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

Ранее Бурматов сообщал РИА Новости, что возглавляемый им комитет проводит мониторинг реализации "мусорной реформы". Первый этап мониторинга был осуществлен с 1 января 2018 года по 1 июня. Все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. Согласно мониторингу, к 1 июня региональные операторы выбраны только в 69 субъектах Российской Федерации.

Второй этап мониторинга посвящён утверждению и анализу тарифов региональных операторов. Как пояснил Бурматов, до 1 июля 2018 года субъекты РФ должны были установить тарифы на услугу регионального оператора по обращению с отходами. По его словам, возможны ситуации, когда в сопоставимых по климатическим условиям и площади территории регионах тарифы могут отличаться в несколько раз. Бурматов добавил, что комитет планирует проводить с регионами по этой теме видеоселектор.

"Селектор прошел очень интенсивно. Мы вынуждены по итогам этого селектора обратиться в Федеральную антимонопольную службу для проведения совместной проверки регионов, потому что выяснилось, что реальный рост стоимости услуг по обращению с отходами в ряде регионов будет достигать 500%", — сказал Бурматов.

По его словам, такой рост прогнозирует сама антимонопольная служба. "Мы сейчас договорились, что ФАС сведет все данные воедино, мы их проанализируем, и через две недели у нас совместно с Федеральной антимонопольной службой мероприятие именно конкретно по тем регионам, которые в этот "черный список" попадут", — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды намерен выяснить причины значительной разницы в тарифах региональных операторов по обращению с отходами в регионах, схожих по условиям и площади территории.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.