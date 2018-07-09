Японские летчики совершили перелет с острова Хоккайдо до Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл — РИА Новости. Японские летчики на семи самолетах совершили перелет с острова Хоккайдо до Сахалина, сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

"Делегация из 28 человек прилетела на остров, повторив маршрут своего соотечественника — почетного гражданина Южно-Сахалинска Мияниси Ютака", — говорится в документе.

Первый раз подобный полет Мияниси Ютака совершил 28 августа 1992 года. Он прошел множество инстанций, чтобы получить разрешение на самостоятельное воздушное путешествие. Так он проложил маршрут, по которому сейчас осуществляются полеты с Сахалина в Японию.

"По словам Мияниси Ютака, активно занимаясь благотворительностью на родине, он решил оказать гуманитарную помощь и поддержку детским домам Сахалинской области", — цитирует почетного гражданина Южно-Сахалинска пресс-служба аэропорта.

Цель прилета на Сахалин последователи и ученики Мияниси обозначили как знакомство с русской дальневосточной кухней и местными достопримечательностями. Все они являются членами Ассоциации летчиков Японии, входящей в состав международного совета Общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Гости с Хоккайдо прилетели на Сахалин на винтовых легкомоторных самолетах Piper PA-46, Beechcraft Bonanza и Socata TBM. Воздушные суда вмещают до восьми человек и способны преодолевать расстояние до 3 тысяч километров на скорости до 600 километров в час и высоте до 9,5 километра.

"Этот перелет — мост дружбы между Сахалином и Хоккайдо, неспроста он был запланирован именно на это время. 2018 год объявлен перекрестным Годом России и Японии. Путешествием мы решили укрепить сложившиеся добрые отношения между странами", — рассказал Мияниси Ютака.

Делегация пробыла на Сахалине два дня и в воскресенье вернулась в Японию.