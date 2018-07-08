В Саратове впервые в День семьи, любви и верности прошел парад молодоженов

САРАТОВ, 8 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свадебный парад молодоженов впервые прошел в Саратове в воскресенье в День семьи, любви и верности на центральной пешеходной улице города, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко.
Она отметила, что на набережной Космонавтов у памятника влюбленным состоялась праздничная программа — "свадебный марафон" и флешмоб. Затем участники парада отправились к стеле "Саратов" у моста Саратов — Энгельс, где приняли участие в фотосессии. После этого все они отправились на Театральную площадь, где продолжился праздник.
Праздник Петра и Февронии по православной традиции отмечается уже более 500 лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".