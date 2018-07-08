Путин назвал высокие технологии определяющими для развития общества

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IX Международной промышленной выставки "Иннопром-2018" и назвал высокие технологии определяющими для развития современного общества, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что форум с каждым годом объединяет все большее число участников и укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок.

"Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки – "Цифровое производство" – весьма актуальной и востребованной", — говорится в приветствии.

Глава государства выразил уверенность в том, что выставка пройдет успешно, будет способствовать расширению международной кооперации, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым, перспективным проектам.

Выставка "Иннопром-2018" пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.