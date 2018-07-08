Комиссия ВКС работает над сохранением экспозиции музея ВВС в Монино

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комиссия ВКС России с 2016 года проводит оценку и вырабатывает предложения по обеспечению сохранности экспозиции музея Военно-воздушных сил в Монино, разъяснили Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе экспонатов музея в военно-патриотический парк "Патриот".

"Комиссия ВКС России с 2016 года на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея, круглогодично находящейся под открытым небом и подвергающуюся неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов. По результатам данной работы вырабатываются предложения по необходимым мерам для обеспечения сохранности воздушных судов, возраст большинства которых превышает 50 лет, для будущих поколений", — сообщили в департаменте.

Центральный музей Военно-воздушных сил создан в подмосковном поселке Монино в ноябре 1958 года. В музее представлено множество вертолётов и самолётов как гражданского, так и военного назначения, а также оружие, инструменты, униформа и художественные работы.