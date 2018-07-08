В Московских аэропортах отменены не менее 12 рейсов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, сообщается в табло аэропортов сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным сервиса на 09.35 мск воскресенья, во Внуково два рейса задержаны, четыре отменены; в Домодедово семь задержаны, восемь отменены, в Шереметьево четыре рейса задержаны.

Ранее Гидрометцентр объявил в воскресенье, 8 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя. По данным МЧС, в Москве в воскресенье ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.