МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве в воскресенье

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 07:00 до 21:00 08 июля 2018 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил в воскресенье, 8 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя.

По данным синоптиков, в Москве будет облачная погода, ожидается дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 21-23 градуса.