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Общество

Концерты и выставки подготовили в московских парках ко Дню семьи

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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца. Архивное фотоОбручальные кольца. Архивное фото
© Fotolia / Tobilander

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы пройдут в московских парках в День семьи, любви и верности 8 июля. Мероприятия пройдут в "Сокольниках", "Зарядье", в саду "Эрмитаж", "Царицыне", Бабушкинском парке, саду имени Баумана, в парке Победы и других.

Мероприятия в большинстве парков начнутся в воскресенье в 13.00 и продолжатся до 17.00.

Большая свадьба и семейные конкурсы

Российские болельщики на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Православные в День семьи опросят футбольных фанатов в Москве на тему любви
Конкурс "Семья года" проведут в Екатерининском парке столицы: москвичей с детьми и внуками ждут на празднике "Семья года — 2018", где состоится награждение участников конкурса и самых активных пар центрального округа. После всем желающим предложат поучаствовать в мастер-классах, присоединиться к открытому уроку по зумбе и попробовать разные угощения.

Парк Победы на Поклонной горе подготовил праздничное мероприятие "Лебединая верность". Гости смогут послушать советские песни и ретро-шлягеры, принять участие в мастер-классах по рисованию пастелью и по изготовлению полезных и вкусных коктейлей. В празднике примут участие многодетные мамы и семейные пары, побившие рекорд долголетия супружеской жизни.

В музее-заповеднике "Царицыно" с 14.00 до 21.00 состоится фестиваль "Московская семья". На большой сцене под открытым небом перед гостями праздника выступят известные музыканты и артисты, в их числе Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы "Самоцветы" и "Новые Самоцветы". После концерта всем супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручат медали "За любовь и верность".

Также в этот день в заповеднике в третий раз сыграют "Большую свадьбу": в музее-заповеднике в этот день проведут семь церемоний бракосочетания для столичных пар, а самые маленькие его гости смогут посетить детский городок с сухим бассейном или поучаствовать в спортивных играх, конкурсах и мастер-классах.

Ледяное шоу и "Папа Фест"

Крестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Петр, Феврония и другие православные покровители семьи
"Папа Фест" — большой семейный праздник, который состоится в "Музеоне" в четвертый раз подряд. На фестивале папы и дети вместе поучаствуют в интерактивных развлечениях, мастер-классах и соревнованиях, посмотрят театральные постановки и выступления известных артистов.

В этом году фестиваль пройдет под девизом: "Быть папой — круто!". Все выходные в Музеоне будут работать пять тематических секций, которые курируют известные эксперты: "Игровая", "Лаборатория", "Спортплощадка", "Университет" и "Мастерская". Главным событием фестиваля обещает стать "Папа Квест" — интерактивное путешествие для всей семьи, где самые умные, ловкие и быстрые участники получат ценные призы и подарки. В обширной программе также — живая музыка, танцы, спектакли, шоу-лекции и традиционный "Папа-парад".

Фестивальные площадки в Музеоне будут открыты бесплатно 8 и 9 июля с 11.00 до 20.00.

В саду имени Баумана гостей 8 июля встретят аниматоры на ходулях и в костюмах мимов. Всем желающим они будут дарить главный символ праздника — ромашки. Посетителей также ждет джазовый концерт и встреча с Туттой Ларсен и Ирэной Понарошку, которые расскажут о том, как путешествовать с детьми. Для юных гостей в саду пройдет мастер-класс по росписи камней и деревянных поделок, которые затем превратят в сувенирные магниты. Их дети заберут с собой на память о празднике. Развлекательная программа в парке начнется в 12.00 и продлится до 16.00.

Счастливая семья
© Fotolia / Syda Productions
День семьи, любви и верности в России
Настоящее ледяное шоу организуют в Перовском парке с 15.00 до 17.00. Здесь гостям продемонстрируют, как приготовить мороженое за несколько секунд без использования морозильной камеры — с помощью жидкого азота. Нетрадиционный способ приготовления лакомства безопасен для зрителей. Помимо этого, здесь пройдут мастер-классы по рисованию и созданию "семейных" картин с помощью кисточек и акварели.

В Таганском парке 8 июля праздник начнется с концертной программы эстрадно-фольклорного коллектива "Якиманские ложкари" и хореографического коллектива "Ветер перемен". Для гостей в парке организуют семейную танцевальную программу и творческие мастер-классы по декупажу и росписи по стеклу.

Помимо этого, праздничные программа будет организована в "Сокольниках" и "Зарядье", в парке "Красная пресня", в музее-усадьбе "Кусково", в музее-заповеднике "Коломенское".

День семьи, любви и верности, инициированный Русской православной церковь, отмечается ежегодно 8 июля.

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Уругвай
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0
Швеция
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