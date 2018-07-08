В России отмечают День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты.
В этот же день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Символом Дня семьи выбрана ромашка — полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.
Москва и Подмосковье: где праздновать
В День семьи, любви и верности, который выпадает на выходной, в столице будут работать два ЗАГСа. Регистрировать браки в этот день будут во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике "Коломенское" и в Шипиловском отделе ЗАГС. Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу именно к этому дню, однако большая часть пар обменяется обручальными кольцами и клятвами верности в субботу, 7 июля, накануне праздника.
В 30 подмосковных парках 7-8 июля состоятся более 50 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, по оценкам организаторов, их посетят более 40 тысяч человек. Основной площадкой станет парк "Покровский" в Хотьково Сергиево-Посадского района, где пройдет Всероссийский фестиваль "Семья России".
На территории парка и усадьбы Захарово в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится третий фестиваль "Традиция" — семейный праздник под открытым небом для любителей искусства и интеллектуального отдыха. Всем гостям центрального парка Наро-Фоминска 7 июля будут дарить символ дня семьи, любви и верности — ромашки. Открытый мастер-класс по живописи, тематические фотозоны, ярмарки народных художественных промыслов, концерты ждут посетителей парка культуры спорта и отдыха в Одинцово и парка "Ивановские пруды" в Красногорске.
Как сообщила пресс-служба правительства Московской области, почти 70 семейных пар Подмосковья, которые прожили в браке более 25 лет, будут награждены медалью "За любовь и верность". Всего в этот день в Подмосковье более 1,2 тысяч пар планируют зарегистрировать брак. В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов, добавили в пресс-службе.
Семья — приоритет государственной политики
По ее словам, несмотря на достаточно короткий срок, этот праздник полюбили многие россияне, особенно в регионах.
"В Муром съезжаются тысячи людей со всей страны, чтобы почтить память Петра и Февронии. Общественная палата традиционно участвует во множестве мероприятий этого дня. Для меня большая отрада, ведь в Муроме меня всегда ждут очень добрые и теплые люди. Хочу пожелать всем теплоты семейного очага и благополучия", — добавила общественница.
Как рассказали РИА Новости в Минтруде, "поддержка семей является приоритетом в социальной политике Российской Федерации". В ведомстве также напомнили, что в России утверждена Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года, целями которой являются, прежде всего, поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни и повышение качества жизни семей.
Как помогают семьям в России
В ведомстве отметили, что с 1 января 2018 года в России реализуются новые демографические меры, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это, в том числе выплаты для семей с невысокими доходами.
"В случае рождения (усыновления) первого ребенка семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение. В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение, из средств материнского капитала", — напомнили в Минтруде. Эти меры финансируются за счет федерального бюджета.