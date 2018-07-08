В России отмечают День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты.

В этот же день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Символом Дня семьи выбрана ромашка — полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.

Москва и Подмосковье: где праздновать

В Москве мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут в "Сокольниках", "Зарядье", в саду "Эрмитаж", "Царицыне", Бабушкинском парке, саду им. Баумана, в парке Победы и других парках. Народные гуляния в большинстве парков начнутся в воскресенье в 13.00 и продолжатся до 17.00.

В День семьи, любви и верности, который выпадает на выходной, в столице будут работать два ЗАГСа. Регистрировать браки в этот день будут во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике "Коломенское" и в Шипиловском отделе ЗАГС. Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу именно к этому дню, однако большая часть пар обменяется обручальными кольцами и клятвами верности в субботу, 7 июля, накануне праздника.

В 30 подмосковных парках 7-8 июля состоятся более 50 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, по оценкам организаторов, их посетят более 40 тысяч человек. Основной площадкой станет парк "Покровский" в Хотьково Сергиево-Посадского района, где пройдет Всероссийский фестиваль "Семья России".

На территории парка и усадьбы Захарово в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится третий фестиваль "Традиция" — семейный праздник под открытым небом для любителей искусства и интеллектуального отдыха. Всем гостям центрального парка Наро-Фоминска 7 июля будут дарить символ дня семьи, любви и верности — ромашки. Открытый мастер-класс по живописи, тематические фотозоны, ярмарки народных художественных промыслов, концерты ждут посетителей парка культуры спорта и отдыха в Одинцово и парка "Ивановские пруды" в Красногорске.

Как сообщила пресс-служба правительства Московской области, почти 70 семейных пар Подмосковья, которые прожили в браке более 25 лет, будут награждены медалью "За любовь и верность". Всего в этот день в Подмосковье более 1,2 тысяч пар планируют зарегистрировать брак. В органах ЗАГС Московской области также пройдут чествования молодоженов, добавили в пресс-службе.

Семья — приоритет государственной политики

"Я считаю, что День семьи, любви и верности — одна из лучших традиций, недавно обретенных российским обществом", — заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

По ее словам, несмотря на достаточно короткий срок, этот праздник полюбили многие россияне, особенно в регионах.

"В Муром съезжаются тысячи людей со всей страны, чтобы почтить память Петра и Февронии. Общественная палата традиционно участвует во множестве мероприятий этого дня. Для меня большая отрада, ведь в Муроме меня всегда ждут очень добрые и теплые люди. Хочу пожелать всем теплоты семейного очага и благополучия", — добавила общественница.

Как рассказали РИА Новости в Минтруде, "поддержка семей является приоритетом в социальной политике Российской Федерации". В ведомстве также напомнили, что в России утверждена Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года, целями которой являются, прежде всего, поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни и повышение качества жизни семей.

Как помогают семьям в России

По данным Минтруда, в России реализуется целый ряд мер по поддержке семей с детьми, включая единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам. В 2018 году ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет предоставляется в 69 регионах. Также во многих субъектах РФ предусмотрены региональные меры поддержки семей. Это, в том числе региональные ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячные пособия на ребенка одинокой матери, пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо проходят военную службу по призыву, на детей из многодетных семей, на детей-инвалидов, а также семьям, в которых родители являются инвалидами. Кроме того, в Минтруде напомнили, что действие программы материнского капитала продлено в России до 31 декабря 2021 года включительно.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2018 года в России реализуются новые демографические меры, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это, в том числе выплаты для семей с невысокими доходами.

"В случае рождения (усыновления) первого ребенка семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение. В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение, из средств материнского капитала", — напомнили в Минтруде. Эти меры финансируются за счет федерального бюджета.