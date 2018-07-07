Бортпроводники "Уральских авиалиний" приняли роды во время полета

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Женщина родила ребенка на борту самолета "Уральских авиалиний", рейс в Екатеринбург было решено вернуть с киргизский город Ош, где мама и новорожденный были переданы врачам, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"На борту самолета "Уральских авиалиний" сегодня родился мальчик. Полюбуйтесь на команду наших бортпроводников, которые приняли роды прямо во время полета", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

Согласно сообщению, самолет в субботу выполнял рейс по маршруту Ош — Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор выяснила, что у пассажирки начались схватки и уже отошли воды. Бригада бортпроводников приняла роды прямо в воздухе.

Отмечается, что экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам, которые доставили их в родильный дом.