Найден способ сэкономить на бронировании авиабилетов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эксперты британского онлайн-сервиса Which? Travel уличили авиакомпании в завышении цен на билеты при бронировании через смартфон. Соответствующие данные опубликованы на сайте портала.
При этом отмечается, что компании, не устанавливающие завышенные цены при бронировании со смартфона, зачастую вводят официальный комиссионный сбор, который прибавляется к итоговой стоимости билета.
В пресс-службах авиаперевозчиков пояснили, что введение более высоких цен для клиентов, совершающих покупку билета через приложение, связано с административными издержками и посоветовали осуществлять бронирование через веб-версию.