Найден способ сэкономить на бронировании авиабилетов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эксперты британского онлайн-сервиса Which? Travel уличили авиакомпании в завышении цен на билеты при бронировании через смартфон. Соответствующие данные опубликованы на сайте портала.

В частности, при покупке с помощью гаджета авиаперевозчики Ryanair и TUI взымают с клиентов дополнительные 20 фунтов (около 1700 рублей), Easyjet — 15 фунтов (около 1250 рублей), а British Airways — 10 фунтов (около 800 рублей).

При этом отмечается, что компании, не устанавливающие завышенные цены при бронировании со смартфона, зачастую вводят официальный комиссионный сбор, который прибавляется к итоговой стоимости билета.

В пресс-службах авиаперевозчиков пояснили, что введение более высоких цен для клиентов, совершающих покупку билета через приложение, связано с административными издержками и посоветовали осуществлять бронирование через веб-версию.