Московского омбудсмена выписали из больницы после ДТП

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уполномоченного по правам человека Москвы Татьяну Потяеву выписали из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ им.Склифосовского в субботу.

Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. Ранее в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщали, что Потяева находится в состоянии средней тяжести. В понедельник омбудсмен рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, и она постепенно включается в работу.

"Ее вчера выписали", — сказала собеседница агентства.