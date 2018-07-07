В Северной Осетии выпустят шведских зубров

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шведские зубры в конце июля отправятся из Окского заповедника в Рязанской области в североосетинский Турмонский заказник, где будут жить вольным стадом, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

В декабре 17 зубров были паромом доставлены из Швеции в Россию для повышения генетического разнообразия российских зубров — создания вольноживущего стада в Северной Осетии и пополнения маточного поголовья питомника Окского заповедника.

"В конце июля заканчивается карантин, и десять животных – четыре самца и шесть самок — отправятся в Турмонский заказник в Северной Осетии для создания второго в Осетии вольноживущего стада", – рассказали в WWF.

Остальные семь зубров останутся в Окском заповеднике. За время карантина у шведских зубров родился теленок, который также станет обитателем рязанских лесов.

Окский зубровый питомник был создан в 1959 году для сохранения, разведения и изучения зубров. За время существования питомника на свет появилось более 400 зубрят, из которых более 250 были выпущены в природу, расселены в другие питомники, зоопарки. В последний раз заповедник пополнялся животными из европейских питомников в 1999–2001 годах.

Зубр — единственный дикий бык Европы, уцелевший до наших дней. Исчезновение зубра в природе было вызвано вырубкой лесов и неограниченной охотой. Последние дикие стада были уничтожены в начале ХХ века. Восстановление дикого поголовья зубров началось в СССР в конце 1940-х годов, с этой целью были созданы два питомника в Приокско-Террасном и Окском заповедниках. По данным Минприроды, сейчас поголовье вольноживущих чистокровных зубров в России превысило 500 особей, увеличившись более чем в три раза с 2002 года. Создана крупная устойчивая группировка на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.