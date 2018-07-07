РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Надень кокошник, купи ушанку. Как правильно болеть за Россию

114921
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкШоумен Николай Фоменко и герои интернет-мема Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская во время акции в поддержку сборной России по футболу в ГУМеШоумен Николай Фоменко и герои интернет-мема Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская во время акции в поддержку сборной России по футболу в ГУМе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Игорь Кармазин. Трое в кокошниках с хот-догами прославились после победы сборной России над Испанией на всю страну. Сначала двух мужчин и женщину показали в ходе телевизионной трансляции, потом в интернете появилось множество мемов с их фото, теперь они становятся героями телепередач. Популярности способствовали в том числе национальные головные уборы. Продавцы сувениров говорят, что благодаря футболу начался бум кокошников. Корреспондент РИА Новости посмотрел, как перед матчем Россия — Хорватия скупают атрибутику c русским колоритом.

Испанцы скупали все

— Уно, дос, трес, кватро, — продавщица мороженого на Арбате внимательно пересчитывает купюры. Женщина в бордовом чепчике пристально смотрит на меня и решает начать беседу. — Хэлло, вот ду ю вонт? Ой, или вы по-русски понимаете? Еще только утро, а я уже путаюсь. За последние две недели тут столько иностранцев было, что я, кажется, русский забыла. Знаете, я английский только в школе учила, но кое-что помню, оказалось. А теперь считать еще и на испанском научилась.

При этом на главной туристической улице Москвы никакого нашествия болельщиков не заметно. Лениво проезжают по брусчатке поливальные машины, идут по своим делам офисные работники, раскладывают на прилавках товар продавцы книг и картин. Около памятника Пушкину и Наталье Гончаровой фотографируются туристы. Самые заметные — японцы, шумной толпой перемещающиеся от одной сувенирной лавки к другой.

"Кокошники? У нас большой выбор, проходите! — приветствует меня продавщица одного из магазинов Зульфия. — Вообще-то это женский головной убор, но берут и мужчины. Они веселятся, а женщины к покупке всегда щепетильно относятся — подбирают к цвету глаз. Вы на ценник не смотрите, я вам скидку сделаю".

Девушка достает головные уборы, как фокусник — зайцев из шляпы. Есть простые дугообразные одноцветные кокошники, такие стоят тысячу рублей. Изящные, со сложной вышивкой и бисером обойдутся в три-четыре тысячи. Популярностью также пользуются шапки-ушанки кислотных расцветок. Розовые, салатовые или в цвет российского флага — все по тысяче. "Между собой мы говорим, что крутые дни закончились, — вздыхает Зульфия. — Самые веселые были испанцы, они уже уехали. Скупали у нас буквально все — кружки, магниты, матрешки, футболки с Забивашкой".

Водка из калашникова

© РИА Новости / Игорь КармазинХудожнику Георгию на Арбате понравилось рисовать болельщиков
© РИА Новости / Игорь Кармазин
Художнику Георгию на Арбате понравилось рисовать болельщиков

Ассортимент в сувенирных лавках на Арбате примерно одинаковый. Около театра имени Вахтангова замечаю первого человека в интересном головном уборе — белой кепке русского селянина с ярким красным бантом. Он осматривает улицу, как капитан морского корабля, выбирающий место для швартовки: "Вот думаю, где сегодня расположиться". Представляется: "Георгий. Он же Гоша, он же Жора". В руках у него пачка бумаги и карандаши. "Чемпионат мира — кайф… Самые интересные болельщики были у Коста-Рики, Исландии, Мексики. Лица у всех фактурные, экзотические для наших широт, рисовать — удовольствие. К тому же они платили хорошо. Континентальные европейцы более прижимистые", — рассказывает уличный портретист.

Самая громогласная на Арбате — женщина в красном костюме. "Мимо вы не проходите! К нам лучше заходите", — рекламирует она очередную сувенирную лавку. "Меня тетя Зоя зовут. Кокошники, шапки-ушанки — все есть, — не сбавляя громкости, заверяет она. — Спрос, честно сказать, бешеный. Русская одежда обычно хуже, чем матрешки, идет. Но сейчас скупают все! В первые дни мы даже понять не могли, почему такой ажиотаж на кокошники, не совместили это с чемпионатом. Только позже все прояснилось. Порой не успеваем даже заказывать головные уборы, думала уже внучку попросить делать их для нас".

© РИА Новости / Игорь КармазинТетя Зоя активно зазывает фанатов в сувенирную лавку
© РИА Новости / Игорь Кармазин
Тетя Зоя активно зазывает фанатов в сувенирную лавку

В самом конце Арбата — около ресторана "Прага" — замечаю первых явных болельщиков. На лавочке — несколько человек в футболках сборной Бразилии. "Kokoshniki? Такого не слышали. Зато у нас тут есть другой русский сувенир, — говорит один из фанатов на английском языке и достает из рюкзака бутылку водки в виде автомата Калашникова. "Купили перед первым матчем со Швейцарией, теперь считаем счастливой. Будешь? Приезжай к нам в Куритиба! Море, солнце, кашаса — самая вкусная в стране", — подмигивает бразилец.

Щит или полумесяц

Историки моды надеются, что интерес к русской национальной одежде после чемпионата мира по футболу не угаснет. По словам экспертов, кокошники несколько раз были практически забыты, но потом возвращали популярность. Само слово "кокошник" происходит от слова "кокошь" (петух, курица), поскольку этот головной убор напоминает гребешок.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБолельщицы сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Болельщицы сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта

Понятно, что одежда в традиционном обществе имела не только утилитарное назначение. По элементам гардероба можно было понять место рождения, материальное положение, сословие. При этом кокошники носили как замужние женщины, так и девушки на выданье, объясняет РИА Новости историк моды Павел Матюнин.

"Кокошник крепится на покатую или поднятую шапку и представляет собой веер, полумесяц или щит. Обязательно должен быть твердый каркас из бумаги — его покрывали холщовой тканью, а бояре — дорогой парчой. Украшали драгоценными камнями, серебряными и золотыми нитями", — продолжает он.

И добавляет, что в центре кокошника часто размещали орнамент лягушки — символ плодородия. По бокам S-образные фигуры лебедей — символ супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст — древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на ветках — и птицы, и плоды с семенами, и много других символических знаков. Таким образом, кокошник был еще и оберегом.

От войны до революции

В допетровские времена кокошники носили представительницы всех сословий. Петр Первый, фанатично европеизировавший Россию, головной убор запретил, его сменили парики. Вторую жизнь кокошники получили после Отечественной войны 1812 года, когда франкофильство сменилось русофильством. Еще более популярными национальные головные уборы стали в конце XIX — начале XX века. Апогеем был знаменитый костюмированный бал, который Николай Второй устроил в Зимнем дворце в феврале 1903 года в честь 290-летия дома Романовых.

© Фото : public domainГости костюмированного бала, 1903 год
© Фото : public domain
Гости костюмированного бала, 1903 год

Главным условием участия в празднестве объявили костюм допетровского времени. Многие гости поразили современников именно роскошью головных уборов. Так, великая княгиня Мария Павловна надела огромный кокошник и несколько брошей. На лоб спускались жемчужные капли, щеки были украшены жемчужными нитями. Великая княгиня Елизавета Федоровна явилась в кокошнике, расшитом драгоценными камнями, и распашном платье с длинными рукавами.

В советские времена элементы национального гардероба забыли. Кокошники можно было увидеть в музеях да на концертах ансамблей песни и пляски. Теперь же о них вспомнили, причем они стали еще и символом спортивной удачи.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Александр Иванов
Мужики в кокошниках - это не правильно. Не позорили бы себя и страну.
08:20
07.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена