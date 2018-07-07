Шоумен Николай Фоменко и герои интернет-мема Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская во время акции в поддержку сборной России по футболу в ГУМе

Шоумен Николай Фоменко и герои интернет-мема Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская во время акции в поддержку сборной России по футболу в ГУМе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Игорь Кармазин. Трое в кокошниках с хот-догами прославились после победы сборной России над Испанией на всю страну. Сначала двух мужчин и женщину показали в ходе телевизионной трансляции, потом в интернете появилось множество мемов с их фото, теперь они становятся героями телепередач. Популярности способствовали в том числе национальные головные уборы. Продавцы сувениров говорят, что благодаря футболу начался бум кокошников. Корреспондент РИА Новости посмотрел, как перед матчем Россия — Хорватия скупают атрибутику c русским колоритом.

Испанцы скупали все

— Уно, дос, трес, кватро, — продавщица мороженого на Арбате внимательно пересчитывает купюры. Женщина в бордовом чепчике пристально смотрит на меня и решает начать беседу. — Хэлло, вот ду ю вонт? Ой, или вы по-русски понимаете? Еще только утро, а я уже путаюсь. За последние две недели тут столько иностранцев было, что я, кажется, русский забыла. Знаете, я английский только в школе учила, но кое-что помню, оказалось. А теперь считать еще и на испанском научилась.

При этом на главной туристической улице Москвы никакого нашествия болельщиков не заметно. Лениво проезжают по брусчатке поливальные машины, идут по своим делам офисные работники, раскладывают на прилавках товар продавцы книг и картин. Около памятника Пушкину и Наталье Гончаровой фотографируются туристы. Самые заметные — японцы, шумной толпой перемещающиеся от одной сувенирной лавки к другой.

"Кокошники? У нас большой выбор, проходите! — приветствует меня продавщица одного из магазинов Зульфия. — Вообще-то это женский головной убор, но берут и мужчины. Они веселятся, а женщины к покупке всегда щепетильно относятся — подбирают к цвету глаз. Вы на ценник не смотрите, я вам скидку сделаю".

Девушка достает головные уборы, как фокусник — зайцев из шляпы. Есть простые дугообразные одноцветные кокошники, такие стоят тысячу рублей. Изящные, со сложной вышивкой и бисером обойдутся в три-четыре тысячи. Популярностью также пользуются шапки-ушанки кислотных расцветок. Розовые, салатовые или в цвет российского флага — все по тысяче. "Между собой мы говорим, что крутые дни закончились, — вздыхает Зульфия. — Самые веселые были испанцы, они уже уехали. Скупали у нас буквально все — кружки, магниты, матрешки, футболки с Забивашкой".

Водка из калашникова

Ассортимент в сувенирных лавках на Арбате примерно одинаковый. Около театра имени Вахтангова замечаю первого человека в интересном головном уборе — белой кепке русского селянина с ярким красным бантом. Он осматривает улицу, как капитан морского корабля, выбирающий место для швартовки: "Вот думаю, где сегодня расположиться". Представляется: "Георгий. Он же Гоша, он же Жора". В руках у него пачка бумаги и карандаши. "Чемпионат мира — кайф… Самые интересные болельщики были у Коста-Рики, Исландии, Мексики. Лица у всех фактурные, экзотические для наших широт, рисовать — удовольствие. К тому же они платили хорошо. Континентальные европейцы более прижимистые", — рассказывает уличный портретист.

Самая громогласная на Арбате — женщина в красном костюме. "Мимо вы не проходите! К нам лучше заходите", — рекламирует она очередную сувенирную лавку. "Меня тетя Зоя зовут. Кокошники, шапки-ушанки — все есть, — не сбавляя громкости, заверяет она. — Спрос, честно сказать, бешеный. Русская одежда обычно хуже, чем матрешки, идет. Но сейчас скупают все! В первые дни мы даже понять не могли, почему такой ажиотаж на кокошники, не совместили это с чемпионатом. Только позже все прояснилось. Порой не успеваем даже заказывать головные уборы, думала уже внучку попросить делать их для нас".

© РИА Новости / Игорь Кармазин Тетя Зоя активно зазывает фанатов в сувенирную лавку © РИА Новости / Игорь Кармазин Тетя Зоя активно зазывает фанатов в сувенирную лавку

В самом конце Арбата — около ресторана "Прага" — замечаю первых явных болельщиков. На лавочке — несколько человек в футболках сборной Бразилии. "Kokoshniki? Такого не слышали. Зато у нас тут есть другой русский сувенир, — говорит один из фанатов на английском языке и достает из рюкзака бутылку водки в виде автомата Калашникова. "Купили перед первым матчем со Швейцарией, теперь считаем счастливой. Будешь? Приезжай к нам в Куритиба! Море, солнце, кашаса — самая вкусная в стране", — подмигивает бразилец.

Щит или полумесяц

Историки моды надеются, что интерес к русской национальной одежде после чемпионата мира по футболу не угаснет. По словам экспертов, кокошники несколько раз были практически забыты, но потом возвращали популярность. Само слово "кокошник" происходит от слова "кокошь" (петух, курица), поскольку этот головной убор напоминает гребешок.

Понятно, что одежда в традиционном обществе имела не только утилитарное назначение. По элементам гардероба можно было понять место рождения, материальное положение, сословие. При этом кокошники носили как замужние женщины, так и девушки на выданье, объясняет РИА Новости историк моды Павел Матюнин.

"Кокошник крепится на покатую или поднятую шапку и представляет собой веер, полумесяц или щит. Обязательно должен быть твердый каркас из бумаги — его покрывали холщовой тканью, а бояре — дорогой парчой. Украшали драгоценными камнями, серебряными и золотыми нитями", — продолжает он.

И добавляет, что в центре кокошника часто размещали орнамент лягушки — символ плодородия. По бокам S-образные фигуры лебедей — символ супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст — древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на ветках — и птицы, и плоды с семенами, и много других символических знаков. Таким образом, кокошник был еще и оберегом.

От войны до революции

В допетровские времена кокошники носили представительницы всех сословий. Петр Первый, фанатично европеизировавший Россию, головной убор запретил, его сменили парики. Вторую жизнь кокошники получили после Отечественной войны 1812 года, когда франкофильство сменилось русофильством. Еще более популярными национальные головные уборы стали в конце XIX — начале XX века. Апогеем был знаменитый костюмированный бал, который Николай Второй устроил в Зимнем дворце в феврале 1903 года в честь 290-летия дома Романовых.

Главным условием участия в празднестве объявили костюм допетровского времени. Многие гости поразили современников именно роскошью головных уборов. Так, великая княгиня Мария Павловна надела огромный кокошник и несколько брошей. На лоб спускались жемчужные капли, щеки были украшены жемчужными нитями. Великая княгиня Елизавета Федоровна явилась в кокошнике, расшитом драгоценными камнями, и распашном платье с длинными рукавами.

В советские времена элементы национального гардероба забыли. Кокошники можно было увидеть в музеях да на концертах ансамблей песни и пляски. Теперь же о них вспомнили, причем они стали еще и символом спортивной удачи.