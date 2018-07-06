В "Союзмультфильме" прокомментировали закон о рекламе в детских передачах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поправки к закону о рекламе, отменяющие ограничение распространения рекламы в детских передачах, стимулирует телевизионные каналы приобретать больше детского контента, что позволит увеличить доход студий, считает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
Слащева заявила РИА Новости, что "Союзмультфильм" полностью поддерживает данный законопроект.
"По нашему мнению, это стимулирует телеканалы приобретать больше детского, в том числе анимационного контента, и развивать программные слоты под детско-семейные проекты. В свою очередь мы как студия рассчитываем на то, что благодаря этой мере вырастет уровень затрат каналов на закупку анимационного контента, который сегодня является крайне низким в сравнении в другими развитыми ТВ-рынками в мире", — сказала собеседница агентства.