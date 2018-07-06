В "Союзмультфильме" прокомментировали закон о рекламе в детских передачах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поправки к закону о рекламе, отменяющие ограничение распространения рекламы в детских передачах, стимулирует телевизионные каналы приобретать больше детского контента, что позволит увеличить доход студий, считает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова выступили с законопроектом, согласно которому лимит рекламы в часовых телепрограммах могут увеличить с 15% до 20%, а также пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. В настоящее время показ рекламы в таких передачах допускается лишь перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Законопроект устанавливает при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах.

Слащева заявила РИА Новости, что "Союзмультфильм" полностью поддерживает данный законопроект.

"По нашему мнению, это стимулирует телеканалы приобретать больше детского, в том числе анимационного контента, и развивать программные слоты под детско-семейные проекты. В свою очередь мы как студия рассчитываем на то, что благодаря этой мере вырастет уровень затрат каналов на закупку анимационного контента, который сегодня является крайне низким в сравнении в другими развитыми ТВ-рынками в мире", — сказала собеседница агентства.