Медведев поручил усовершенствовать систему профилактики детских суицидов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств заняться разработкой и реализацией комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, об этом говорится в утвержденном плане основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках реализации программы Десятилетие детства.

Срок исполнения поручения — 2019-2020 годы. Ответственными исполнителями назначены Минздрав, Министерство просвещения, Минтруд России, МВД, Минкультуры, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росстат, ФСИН России, ФССП России, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Также до второго квартала 2019 года поручено проработать вопросы о необходимости внесения изменений в Семейный кодекс РФ, направленных на защиту интересов несовершеннолетних, а также о целесообразности закрепления статуса уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка федеральным законом. Этим должны заняться Министерство просвещения Российской Федерации, Минюст и Минтруд России.

Кроме этого, Минюсту и ФСИН России поручено до второго квартала 2019 года подготовить предложения по созданию условий для совместного проживания осужденных матерей с детьми. Также среди поручений — реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года), включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды. Ответственными ведомствами назначены Министерство просвещения Российской Федерации, МВД России, Минтруд, Минздрав, ФСИН и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018— 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.