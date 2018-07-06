В Москве уборочную технику украсили мячами в честь ЧМ по футболу

Вид на Большой Каменный мост с Софийской набережной в Москве. Архивное фото

Вид на Большой Каменный мост с Софийской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На улицы Москвы вышла уборочная техника, украшенная наклейками в виде мячей в честь чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в пятницу.

"Кузовы новых подметально-уборочных машин комплекса городского хозяйства украсили футбольными мячами в честь главного события этого лета – чемпионата мира по футболу-2018", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие машины предназначены для механизированной уборки проезжей части и оборудованы шестикубовыми резервуарами для сбора мелкого мусора, грязи и пыли. Новая техника до конца летнего периода будет убирать основные магистрали Москвы. К зиме оборудование на машинах поменяют.