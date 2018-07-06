Глава МЧС России проверил в Москве работу спасателей на воде

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев проверил в Москве работу спасателей по обеспечению безопасности на воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, около 1600 спасателей и 300 единиц техники обеспечивают безопасность людей в Москве. Помимо этого, привлекаются 1000 спасателей из различных общественных и волонтерских организаций
С начала летнего сезона в субъектах России проходит акция "Вода – безопасная территория", во время которой сотрудники МЧС проводят профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде.
В Москве находятся около 1 тысячи водных объектов, оборудованы 66 мест массового отдыха и зарегистрированы 12 пляжей.
По данным пресс-службы, с 2010 года количество происшествий на воде в столице снизилось в 2,5 раза. В 2017 году были спасены 145 человек.