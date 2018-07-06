В Госдуму внесен проект закона о предоставлении отсрочки от призыва

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Законодательная инициатива о внесении изменений в статьи 17 и 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" предложена депутатом Госдумы Александром Терентьевым ("Справедливая Россия").

"Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель", — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы поясняет, что аналогичный подход законопроектом предлагается применить к гражданам женского пола и военнослужащим-женщинам.

"Законопроект направлен на социальную поддержку многодетных семей, материнства и детства", — отмечается в документе.