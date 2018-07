В Москве посадили "дуб жизни" в 100-летнюю годовщину убийства посла Мирбаха

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главы дипломатических миссий Италии и ФРГ Паскуале Терраччано и Рюдигер фон Фрич посадили в пятницу во дворе старинного московского особняка в Денежном переулке молодой дуб в годовщину трагического убийства немецкого посла графа Вильгельма фон Мирбаха.

Ровно 100 лет назад, 6 июля 1918 года, граф фон Мирбах был застрелен в красной гостиной особняка Берга, где тогда располагалось немецкое посольство, двумя левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым. Особняк, в котором сегодня находится итальянская дипмиссия, был построен в конце XIX века. Владение было приобретено миллионером, промышленником Сергеем Бергом у писателя Михаила Загоскина. Помимо печальной славы места убийства немецкого дипломата, особняк также известен тем, что стал одним из первых зданий в Москве, куда было проведено электричество.

Каменная усадьба в Денежном переулке представляет собой великолепный пример архитектурного искусства, который вобрал в себя различные стилевые явления от готики и барокко до модерна.

История убийства

Итальянский историк и дипломат Серджо Романо, который был послом Италии в СССР в 1980-е годы, напомнил, что Германская империя открыла свое дипломатическое представительство в Москве в апреле 1918 года, руководить им был выбран граф фон Мирбах, который к этому времени уже успел поработать в Петрограде, как тогда называли Санкт-Петербург, в 1908-1911 годах.

"Выбор фон Мирбаха объяснялся его российским опытом. Но Берлин решил, чтобы его сопровождал человек, который уже сыграл важную роль в отношениях с Владимиром Лениным и его товарищами. Об этом человеке мало говорят — его звали Курт Рицлер, он родился в Мюнхене, изучал философию и сыграл важную роль в переговорах с Лениным и другими изгнанниками-большевиками, прежде всего для организации путешествия на бронепоезде, который доставил их в Петроград через Швейцарию и Германию", — рассказал Романо.

По словам историка, Рицлер в день убийства посла встретил Блюмкина и Андреева, которые пришли в особняк и, представившись офицерами ВЧК, попросили приема у Мирбаха. Рицлер попытался отправить их к другому представителю посольства, но они утверждали, что могут рассказать хорошие новости о судьбе племянника фон Мирбаха, который сражался в России и был взят в плен, после чего о нем не было никаких известий.

"В конце концов посол согласился принять их. Безусловно, ему было любопытно узнать о судьбе племянника. После короткого обмена репликами они достали пистолеты. Первый выстрел ранил фон Мирбаха, второй — убил его, пока он пытался добраться до лестницы, которая ведет на верхний этаж. Чтобы прикрыться, Блюмкин и Андреев бросили гранату и выпрыгнули из окна на улицу, где их ждал автомобиль", — сказал Романо.

По его словам, после взрыва гранаты в особняке были повреждены несколько предметов его убранства, но сохранилась люстра, которая и по сей день висит в посольстве.

"Когда Блюмкин и Андреев представились агентами ВЧК, они не лгали. Это не была ложь, потому что в тот момент организация, созданная Лениным в декабре 1917 года, чтобы бороться с контрреволюцией и саботажем, не состояла исключительно из большевиков. Сам Ленин прибыл в посольство через несколько часов после убийства Мирбаха, чтобы выразить свои извинения и соболезнования", — рассказал итальянский историк и дипломат.

Дуб жизни

Церемония, посвященная памяти погибшего дипломата, была организована совместно посольствами Италии и ФРГ в Москве. На нее также была приглашена двоюродная праправнучка Мирбаха, графиня Мари фон Мирбах-Харфф.

"Мы подумали, что нельзя не вспомнить в этот день об оборвавшейся жизни нашего предшественника, посла Германии и жителя особняка Берга. И мы решили, что, наверное, самое правильное — это посадить дерево в саду. Ведь дерево — это символ жизни", — сказал посол Италии на церемонии в посольстве.

По словам графини фон Мирбах, в молодости она хотела пойти по стопам своего прапрадеда и поступить на дипломатическую службу.

"Но когда я училась в Иерусалиме, стала свидетельницей теракта, в котором погибли десять студентов. Так что я видела и знаю, что такое теракты. В результате жизнь привела меня к тому, что сейчас я являюсь наследницей дома Мирбаха-Харффов. У меня есть время заниматься историей, революционными идеями. Я считаю, что мы должны идти вперед и вместе с самыми разными странами и народами идти к той революции, настоящей революции, которая нам принесет мир", — сказала графиня, по-русски поблагодарив собравшихся.

Рядом с молодым деревом в саду особняка установлена памятная доска, которая гласит, что "дерево было посажено как символ жизни, в память о графе Вильгельме фон Мирбахе-Харффе, чрезвычайном и полномочном министре Германской империи в Советской России, который 6 июля 1918 г. в этом здании стал жертвой политически мотивированного покушения".

Со своей стороны посол Италии Паскуале Терраччано поделился с собравшимися своей историей о том, какой опасной может быть профессия дипломата.

"Я мог бы и промолчать из суеверия, потому что пока еще являюсь действующим послом. Но хочу рассказать об одном эпизоде, который, к счастью, закончился хорошо. Это случилось, когда я был послом в Лондоне. Действительно, в силу профессии посол всегда на виду и неизбежно привлекает как желательное, как и нежелательное внимание. В моем случае в Лондоне житель Великобритании, который обиделся на итальянское государство из-за того, что один итальянский судья отказал ему в опеке над дочерью, решил попытаться поджечь посольство Италии и проникнуть в него под покровом ночи", — рассказал Терраччано.

Он добавил, что получил письмо, "в котором мне предоставлялось 24 часа на то, чтобы покинуть страну и в конце письма была приписка — may you rest in pieces (отсылка к английскому выражению rest in peace — покойся с миром)".

"Только вместо мира мне пожелали разлететься на куски. Разумеется, я вызвал полицию, которая нашла этого человека. Как мне сказали в правоохранительных органах, безусловно, он был сумасшедшим. Мне посоветовали не волноваться и не беспокоиться из-за этого инцидента. И знаете, что я ответил? По правде говоря, я признался, чтобы полиция не отнимала у меня славу жертвы политического покушения, потому что умереть от руки сумасшедшего было бы, конечно, очень грустно", — шутливо закончил свою историю посол.