В России стали чаще регистрировать случаи жестокого обращения с животными

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений в сфере жестокого обращения с животными за первый квартал 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло в большинстве регионов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У нас цифры, которые МВД нам дает за первый квартал 2018 года по отношению к первому кварталу 2017 года: в Центральном федеральном округе рост количества зарегистрированных преступлений на 440%, Северо-Западный федеральный округ — на 214%, Северо-Кавказский федеральный округ — на 300%, Южный федеральный округ — на 42,9%, Уральский федеральный округ — рост на 37,5%, Сибирский федеральный округ – на 60%, Дальневосточный федеральный округ – на 250%. Приволжский федеральный округ показал падение на 58,8% по сравнению с прошлым годом", — сказал Бурматов.

Он напомнил, что за последние полгода было принято около полутора десятков норм в сфере защиты животных. Так, теперь в действующем законодательстве прописано, что животное — это не вещь, введена ответственность для догхантеров и ужесточена за незаконную охоту на редкие виды животных и их контрабанду через интернет.

"Это больше, чем за все предыдущие созывы Государственной Думы", — подчеркнул депутат.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство, согласно которому максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет три года, помимо этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от трех до пяти лет. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до пяти лет лишения свободы.