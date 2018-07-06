Заключенным могут позволить отбывать срок ближе к месту, где живут их семьи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Минюсте России обсудили законопроект, дающий возможность направлять осужденных в колонию рядом с местом жительства родственников, а не в те субъекты, где они жили или были осуждены, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Представители Минюста, ФСИН, аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, Генпрокуратуры, научного сообщества и общественности обсудили проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что представители ведомств обсуждали проект федерального закона "О внесении изменений в статью 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ".

"В соответствии с ними устанавливается возможность направления осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, по его заявлению в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из близких родственников осужденного, либо при невозможности такого размещения – в исправительное учреждение, расположенное на территории другого наиболее близкого субъекта РФ", — говорится в сообщении.

Сейчас осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта, в котором они проживали или были осуждены.