Общественная палата призвала РАН изучить методы борьбы с борщевиком

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева заявила о сомнениях в эффективности расходования средств на борьбу с борщевиком в России и призвала РАН предложить действенные меры по борьбе с этим ядовитым растением, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Каждое лето российские поля захватывает ядовитое растение — борщевик, достигающее в высоту четырех метров. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.

"Меры по борьбе с борщевиком должны быть не точечными, а системными. Мы видим, что фрагментарно эту проблему решить нельзя. Нужно проанализировать этот вопрос на государственном уровне. Посмотреть эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются ежегодно на борьбу с этим растением", — говорит Дударева.

По данным ОП РФ, на борьбу с опасным сорняком выделяются миллионы рублей, однако борщевик продолжает распространяться по всей стране и соседним государствам. "Только в 2018 году на борьбу с борщевиком в Подмосковье было выделено свыше 300 миллионов рублей", — отмечается в сообщении палаты

По словам Дударевой, если выкашивание, которое в основном используется, не помогает, нужно задействовать ученых, проводивших исследования по данной проблеме, чтобы они предложили самые эффективные меры по борьбе с борщевиком.

"Мы просим Российскую академию наук подключиться, провести фундаментальные исследования по этой проблеме, дать свои предложения и прислать к нам в Общественную палату. Мы сделаем обобщенную записку в правительство Российской Федерации", — добавила член ОП РФ.