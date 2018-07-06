Ростовский омбудсмен не выявил нарушения прав украинца Гриба в СИЗО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл — РИА Новости. Нарушений прав содержащегося в СИЗО гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, не имеется, сообщил в ответе на запрос РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский.

"Нарушений прав содержащегося в ФКУ СИЗО-4 ФСИН России обвиняемого Гриба не имеется", — говорится в ответе. — Жалоб к уполномоченному и в администрацию СИЗО от него также не поступало. Состояние его здоровья удовлетворительное".

По данным ростовского омбудсмена, Гриб прибыл в СИЗО на территории области 10 июня. "При поступлении в следственный изолятор осмотрен медицинским работником. Каких-либо ссадин, гематом порезов или других телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему в ходе этапирования насилия, не выявлено", — отмечает Харьковский.

Гриб содержится в общей камере. "При этом в камере для общего пользования установлены холодильник, телевизор, санузел оборудован приватными условиями. В камере подведена холодная и горячая вода, также функционирует приточно-вытяжная вентиляция", —говорится в сообщении. В период содержания под стражей в СИЗО-4 консульские работники посольства Украины Гриба не посещали, но дважды передавали ему продукты.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским коллегам с просьбой принять все необходимые меры для соблюдения прав заключенного украинца Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму.

По ее данным, во время этапирования в пенитенциарное учреждение учреждение Ростова-на-Дону Гриб был избит другим заключенным, у него были отобраны вещи и продукты питания, переданные представителями генерального консульства Украины. По сведениям украинского омбудсмена, Гриб страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства.

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок содержания Гриба под стражей до 19 декабря, предварительное слушание по делу назначено на 9 июля. Гражданин Украины Павел Гриб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Гриб через интернет убеждал одну из учащихся старших классов школы Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ.