Медведев поручил к концу 2020 году создать детское телевидение в школах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству просвещения РФ совместно с Минфином и органами исполнительной власти субъектов заняться созданием и поддержкой детского телевидения в общеобразовательных организациях.

Об этом говорится в утвержденном плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках реализации программы Десятилетие детства.

Речь идет о функционировании "специализированного телевизионного канала с возможностью подключения трансляции в общеобразовательных организациях, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет и нацеленного на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей". Срок исполнения поручения — второе полугодие 2020 года.

На 2018-2020 годы запланирована и реализация мероприятий приоритетного проекта "Цифровая школа", включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации. Этим займется министерство просвещения, министерство цифрового развития, Минздрав, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов РФ, "Ассоциация организаций индустрии анимационного кино", "Союзмультфильм".

Кроме этого, министерству просвещения совместно с Минкультуры России поручено разработать примерные рабочие программы учебных предметов, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности, игры в шахматы, хорового пения, а также предложений по включению в образовательные программы вопросов формирования знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия. Совместно с Минприроды и органами исполнительной власти субъектов РФ министерству просвещения поручено разработать и реализовать региональные планы мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде.