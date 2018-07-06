Медведев поручил к концу 2020 году создать детское телевидение в школах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству просвещения РФ совместно с Минфином и органами исполнительной власти субъектов заняться созданием и поддержкой детского телевидения в общеобразовательных организациях.
Речь идет о функционировании "специализированного телевизионного канала с возможностью подключения трансляции в общеобразовательных организациях, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет и нацеленного на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей". Срок исполнения поручения — второе полугодие 2020 года.
На 2018-2020 годы запланирована и реализация мероприятий приоритетного проекта "Цифровая школа", включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации. Этим займется министерство просвещения, министерство цифрового развития, Минздрав, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов РФ, "Ассоциация организаций индустрии анимационного кино", "Союзмультфильм".