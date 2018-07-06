МВД закрыло дело о наркоторговле против матери мальчика-инвалида

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МВД закрыло уголовное дело о перепродаже диазепама, возбужденное против матери ребенка-инвалида из Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову тщательно оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела против Екатерины Конновой.

Также он поручил проанализировать причины и условия, способствовавшие продаже лекарства. По результатам проверки было принято решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела, добавила Волк.

Суть дела

Уголовное дело против москвички Екатерины Конновой касалось продажи диазепама. С августа 2013 года этот препарат входит в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Также он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Коннова купила не зарегистрированный в России диазепам в микроклизмах для своего шестилетнего сына, страдающего детским церебральным параличом. Покупку она совершила через один из интернет-форумов. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм Коннова попыталась перепродать на том же форуме, рассчитывая выручить чуть больше трех тысяч рублей. При продаже ее задержали.

Отдел полиции по Мещанскому району Москвы возбудил уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Конновой грозило от четырех до восьми лет колонии.

Общественная реакция

Дело вызвало большой резонанс. Под петицией на сайте change.org подписались более 160 тысяч человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и несколько депутатов Госдумы призвали тщательно разобраться в этой истории.

Следить за ситуацией пообещали и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формально женщина нарушила положения законодательства, но, по его словам, в этом конкретном случае не должно быть места формальному подходу.

В Совете по правам человека считают, что Коннова стала заложницей несовершенства законодательства. Причем, по мнению члена СПЧ Ирины Кирковой, таких семей много.

Киркова отметила, что эта ситуация подняла вопрос о том, как законным образом поступить семье, для которой сумма в три тысячи рублей является значительной, и как быть остальным родителям, которые покупают препараты для своих детей за границей.

"Вопрос связан со степенью общественной опасности деяния, которое было совершено. Но мы видим обсуждения в обществе, что для общества это не общественно опасное деяние", — сказала она.

Комментарий адвоката

Адвокат Конновой Юрий Манукян признался РИА Новости, что на закрытие дела не рассчитывал.

"Надеялся, что это уголовное дело может быть прекращено за малозначительностью. По закону понимал, что оно должно быть прекращено за отсутствием состава, но я не надеялся на это. Процентов на 90 был уверен, что придется идти дальше, не думал, что дело прекратится в зародыше", — сказал он.

Ранее Манукян рассказал агентству о подробностях дела. Он подчеркнул, что у Конновой не было умысла на сбыт.

"Она не знала, что сбывает запрещенное вещество. Подтверждение этому — она не пользовалась способами анонимизации себя, продавала со своего аккаунта во "ВКонтакте", в открытой группе, этот аккаунт привязан к ее номеру, которым она пользуется уже 15 лет, переговоры о встрече она вела также со своего номера", — рассказал Манукян.

При этом защитник не отрицал факт продажи вещества, оборот которого контролируется, но отметил, что Коннова не пыталась заработать на продаже лекарства, поскольку продала его дешевле, чем купила сама. Также адвокат подчеркнул, что москвичкой двигали скорее гуманные мотивы.

"Об извлечении прибыли тут речи никакой идти не могло, и с точки зрения духа закона, и с точки зрения буквы закона отсутствовала субъективная сторона преступления. Психическое отношение обвиняемого к совершенному деянию — она не желала продать психотропное вещество, она полагала, что продает остатки детских лекарств. Тем самым она хотела поправить условно материальное положение на три тысячи рублей, чтобы приобрести какие-то другие лекарства, ну и, в том числе, есть другие дети, которые нуждаются в том же самом. В среде мамочек, которые попали в аналогичную ей ситуацию, это нормально, они ищут любые способы облегчить боль и страдание своих детей. И когда лекарство не зарегистрировано, они покупают его на черном рынке, с рук", — сказал Манукян.