РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

МВД закрыло дело о наркоторговле против матери мальчика-инвалида

(обновлено: 16:39 06.07.2018)
041842
© Фото : Детский хоспис "Дом с маяком"Екатерина Коннова с детьмиЕкатерина Коннова с детьми
© Фото : Детский хоспис "Дом с маяком"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МВД закрыло уголовное дело о перепродаже диазепама, возбужденное против матери ребенка-инвалида из Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia / cat_111
Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет колонии за перепродажу лекарства
По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову тщательно оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела против Екатерины Конновой.

Также он поручил проанализировать причины и условия, способствовавшие продаже лекарства. По результатам проверки было принято решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела, добавила Волк.

Суть дела

Уголовное дело против москвички Екатерины Конновой касалось продажи диазепама. С августа 2013 года этот препарат входит в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Также он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Детский омбудсмен Москвы просит закрыть дело матери ребенка-инвалида
Коннова купила не зарегистрированный в России диазепам в микроклизмах для своего шестилетнего сына, страдающего детским церебральным параличом. Покупку она совершила через один из интернет-форумов. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм Коннова попыталась перепродать на том же форуме, рассчитывая выручить чуть больше трех тысяч рублей. При продаже ее задержали. 

Отдел полиции по Мещанскому району Москвы возбудил уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Конновой грозило от четырех до восьми лет колонии.

Общественная реакция

Дело вызвало большой резонанс. Под петицией на сайте change.org подписались более 160 тысяч человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и несколько депутатов Госдумы призвали тщательно разобраться в этой истории.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Кузнецова призвала разобраться в деле женщины, перепродавшей наркопрепарат
Следить за ситуацией пообещали и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формально женщина нарушила положения законодательства, но, по его словам, в этом конкретном случае не должно быть места формальному подходу.

В Совете по правам человека считают, что Коннова стала заложницей несовершенства законодательства. Причем, по мнению члена СПЧ Ирины Кирковой, таких семей много.

Киркова отметила, что эта ситуация подняла вопрос о том, как законным образом поступить семье, для которой сумма в три тысячи рублей является значительной, и как быть остальным родителям, которые покупают препараты для своих детей за границей.

"Вопрос связан со степенью общественной опасности деяния, которое было совершено. Но мы видим обсуждения в обществе, что для общества это не общественно опасное деяние", — сказала она.

Комментарий адвоката

Адвокат Конновой Юрий Манукян признался РИА Новости, что на закрытие дела не рассчитывал.

"Надеялся, что это уголовное дело может быть прекращено за малозначительностью. По закону понимал, что оно должно быть прекращено за отсутствием состава, но я не надеялся на это. Процентов на 90 был уверен, что придется идти дальше, не думал, что дело прекратится в зародыше", — сказал он.

Ранее Манукян рассказал агентству о подробностях дела. Он подчеркнул, что у Конновой не было умысла на сбыт.

"Она не знала, что сбывает запрещенное вещество. Подтверждение этому — она не пользовалась способами анонимизации себя, продавала со своего аккаунта во "ВКонтакте", в открытой группе, этот аккаунт привязан к ее номеру, которым она пользуется уже 15 лет, переговоры о встрече она вела также со своего номера", — рассказал Манукян.

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Мать ребенка-инвалида стала заложницей несовершенства закона, считают в СПЧ
При этом защитник не отрицал факт продажи вещества, оборот которого контролируется, но отметил, что Коннова не пыталась заработать на продаже лекарства, поскольку продала его дешевле, чем купила сама. Также адвокат подчеркнул, что москвичкой двигали скорее гуманные мотивы.

"Об извлечении прибыли тут речи никакой идти не могло, и с точки зрения духа закона, и с точки зрения буквы закона отсутствовала субъективная сторона преступления. Психическое отношение обвиняемого к совершенному деянию — она не желала продать психотропное вещество, она полагала, что продает остатки детских лекарств. Тем самым она хотела поправить условно материальное положение на три тысячи рублей, чтобы приобрести какие-то другие лекарства, ну и, в том числе, есть другие дети, которые нуждаются в том же самом. В среде мамочек, которые попали в аналогичную ей ситуацию, это нормально, они ищут любые способы облегчить боль и страдание своих детей. И когда лекарство не зарегистрировано, они покупают его на черном рынке, с рук", — сказал Манукян.

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена