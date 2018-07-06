В Совфеде предложили создать программу по улучшению детских больниц

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Совет Федерации просит вице-премьера социального блока Татьяну Голикову и первого вице-премьера — министра финансов Анатолия Силуанова сформировать программу по приведению в порядок детских больниц, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы дали поручение Татьяне Алексеевне (Голиковой), Силуанову (министру финансов) сформировать программу — приведение в порядок детских больниц. За десять лет — это вполне посильная задача. Где-то надо ремонт сделать, где-то оборудование сносить, построить больницу, потому что она просто вышла из строя. Это было бы решение такой крупной, серьезной задачи",- сказала Матвиенко на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Говоря о детском здравоохранении, спикер также отметила необходимость делать операции и получать послебольничный уход в России, а не где-то за рубежом.