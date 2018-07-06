Эксперт объяснил низкую продолжительность жизни у мужчин

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин из-за высоких показателей смертности от внешних причин, одна из которых – работа на опасном производстве, кроме того мужчины чаще курят и употребляют алкоголь, что негативно сказывается на здоровье, сообщила РИА Новости главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Ранее главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 года, у женщин — 83,7 года.

"Традиционно это связано с тем, что среди мужчин большой процент смертей от внешних причин – это и опасные производства, и использование различных механизмов – автомобили, самолеты и так далее. Это и случаи, связанные с потреблением алкоголя, что больше встречается у мужчин, а также тот факт, что мужчины чаще умирают от заболеваний, связанных с курением", — рассказала Погосова.

Кроме того, по словам эксперта, за последнее десятилетие среди мужчин в 2 раза увеличилась распространенность ожирения. Из-за этого выросло количество больных артериальной гипертонией, которая является основным фактором риска мозгового инсульта.

Рост ожирения среди мужчин эксперт связывает с развитием техники. "Все меньше требуется физического труда, все больше людей используют машины, различные механизмы. Физический труд, который традиционно больше присутствовал в жизни мужчин, теперь гораздо меньше присутствует", — пояснила Погосова.

Она также отметила, что увеличилась доступность продуктов, богатых жирами, но так как женщины склонны больше следить за внешним видом, за своим весом, то они не так подвержены ожирению, как мужчины.