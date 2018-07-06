Эксперт рассказала, что влияет на продолжительность жизни

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Политическая обстановка в стране и уровень социально-экономического развития государства влияют на продолжительность жизни людей так же, как и качество медицины, и появление новых технологий, считает главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.
"Показатели рождаемости и смертности – это достаточно сложные показатели, на которые влияет очень много социальных характеристик, факторов, поэтому это не только медицина, это не только технологии, это еще и социально-экономический уровень, это политическая обстановка. Эти показатели не так легко повышать", — рассказала РИА Новости Погосова.
Она пояснила, что неблагоприятная политическая обстановка и низкий уровень социально-экономического развития вызывают психосоциальный стресс, который влияет на здоровье людей.
Объяснить снижение смертности в эти годы, по словам эксперта, какими-то другими причинами кроме политических и экономических нельзя, потому что факторы риска здоровья у людей не менялись.
"Что изменилось в период 90-х – это психосоциальные факторы, которые очень давили на людей, создавали стрессы, создавали неуверенность в экономической обеспеченности граждан, а это выразилось в резкое повышение смертности", — пояснила Погосова.