Эксперт рассказала, что влияет на продолжительность жизни

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Политическая обстановка в стране и уровень социально-экономического развития государства влияют на продолжительность жизни людей так же, как и качество медицины, и появление новых технологий, считает главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Ранее главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева спрогнозировала увеличение продолжительности жизни в России к 2030 году до 80,1 года, сейчас она составляет 73,5 года.

"Показатели рождаемости и смертности – это достаточно сложные показатели, на которые влияет очень много социальных характеристик, факторов, поэтому это не только медицина, это не только технологии, это еще и социально-экономический уровень, это политическая обстановка. Эти показатели не так легко повышать", — рассказала РИА Новости Погосова.

Она пояснила, что неблагоприятная политическая обстановка и низкий уровень социально-экономического развития вызывают психосоциальный стресс, который влияет на здоровье людей.

"Доказано во всем мире, что есть корреляция между уровнем психосоциального стресса и здоровьем людей, именно поэтому в периоды катаклизмов у нас резко повышаются показатели смертности, как, например, было в 90-е годы и во время кризиса", — уточнила Погосова.

Объяснить снижение смертности в эти годы, по словам эксперта, какими-то другими причинами кроме политических и экономических нельзя, потому что факторы риска здоровья у людей не менялись.

"Что изменилось в период 90-х – это психосоциальные факторы, которые очень давили на людей, создавали стрессы, создавали неуверенность в экономической обеспеченности граждан, а это выразилось в резкое повышение смертности", — пояснила Погосова.