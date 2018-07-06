Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число кибератак на российские ресурсы в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на треть, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на конгрессе по кибербезопасности.

"Особого внимания требует безопасность глобального информационного пространства. Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растет. Так, по данным всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И по мнению экспертов, если не принимать эффективных результативных мер, ущерб будет еще больше. Как и другие страны, Россия так же сталкивается с подобными вызовами", — сказал Путин.

Он отметил, что число кибератак на российские ресурсы увеличилось. "К примеру, в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть. Убежден, их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности — это государственная задача и в ее решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан. В этой связи мы реализуем программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями", — добавил президент.