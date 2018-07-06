Песков: Путин знает о дискуссии по изменению пенсионного законодательства

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства, он получает всю полноту информации по разным каналам, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и…параметры предлагаемые. Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной. Вы знаете, он никогда не ограничивается только принятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации, поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", — сказал Песков.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.