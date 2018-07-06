Врачи рассказали о состоянии московского омбудсмена, пострадавшей в ДТП

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, попавшая в аварию и получившая травмы, по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.

"Температура вечером и утром 36,7. Состояние удовлетворительное", — сказала собеседница агентства в пятницу.

Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. Ранее в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщали, что Потяева находится в состоянии средней тяжести. В понедельник омбудсмен рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, и она постепенно включается в работу.