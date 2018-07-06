Эксперт оценил число последователей "Аум Синрике"* в России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число последователей религиозной секты "Аум Синрике"* в России точно установить невозможно из-за ее глубокой законспирированности, оно может достигать нескольких тысяч человек, считает религиовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Ранее министр юстиции Японии Ёко Камикава официально объявила фамилии семи казненных утром в пятницу бывших руководителей религиозной секты "Аум Синрике"*, в числе которых и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара. Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений.

"В России есть их последователи, но оценить их количество чрезвычайно сложно, так как секта действует в подполье, она глубоко законспирирована и есть разные уровни "посвящения": есть полноправные члены секты, а есть те, которым что-то открыто только частично", — сказал Дворкин РИА Новости.

По его словам, вербовщики секты действуют, прежде всего, через интернет, и, как правило, приглашают своих будущих жертв на "курсы йоги", что является их основным вербовочным методом. Затем заинтересовавшихся начинают проверять, всего нужно пройти семь ступеней проверки, рассказал эксперт.

"Число адептов секты не слишком велико, но может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Но вряд ли это более 2-3 тысяч человек", — заключил Дворкин.

Религиозная секта "Аум Синрике"*

Религиозная секта "Аум Синрике"* была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум Синрике"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрике"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, были вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение. Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты.

Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии

