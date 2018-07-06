Более 40% россиян считают, что необходима альтернатива тюремному заключению

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 40% россиян считают, что к человеку, совершившему преступление, по возможности нужно применять альтернативные лишению свободы меры наказания и тюремное заключение не должно быть в приоритете, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На просьбу социологов выбрать одну из двух точек зрения — "одни люди считают, что за преступления надо наказывать лишением свободы, другие полагают, что вместо лишения свободы нужно по возможности применять другие виды наказания" – большая часть опрошенных (41%) указала на второй вариант, об альтернативных мерах наказания.

Менее трети опрошенных (31%) считают, что наказание должно быть именно в виде лишения свободы, еще 28% затруднились с ответом.

При этом почти половина опрошенных (47%) считают, что принятый Госдумой в конце июня "закон о коэффициенте СИЗО", которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии, может привести к росту преступности в стране.

Так они ответили на вопрос социологов о том, какая точка зрения им ближе: "Одни считают, что после вступления закона в силу уровень преступности может серьезно вырасти, другие полагают, что серьезного роста преступности не будет".

Противоположного мнения – о том, что значительного роста преступности не будет — придерживаются 34% респондентов, еще 19% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 30 июня — 1 июля в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.