В столичном метро до конца года появятся еще 50 поездов "Москва"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еще 50 инновационных поездов "Москва" появятся на Филевской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях столичной подземки до конца года, сообщается на сайте мэра Москвы.

"До конца года Московский метрополитен получит и запустит еще 50 составов нового поколения "Москва". В первом полугодии уже поступили 19 инновационных поездов: три состава для Филевской линии, 16 — для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов "Москва", — говорится на сайте.

Добавляется, что поезда на Филевской ветке сделают удобными для проезда за пределами подземного тоннеля: сидения ставят не вдоль прохода, а поперек, чтобы пассажиры могли смотреть в окна, а на ярких дисплеях информацию видно даже при солнечном свете.

"Этот год станет рекордным по темпам обновления подвижного состава. 27 шестивагонных поездов "Москва" особой модификации поступят для Филевской линии, 42 привычных восьмивагонных поезда "Москва" — для самых загруженных Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий", — приводятся на сайте слова заместитель мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Уточняется, что сейчас в метро работает уже более 50 поездов "Москва". Из них семь курсируют на Калужско-Рижской линии. Еще два запустили на Филевской линии, завершается обкатка третьего состава новой модификации (в ближайшие дни он также начнет перевозить пассажиров). Остальные поезда "Москва" обслуживают Таганско-Краснопресненскую линию.

Первый поезд "Москва" был запущен 14 апреля прошлого года на Таганско-Краснопресненской, "фиолетовой", линии. Состав на 15 процентов вместительнее своих предшественников, а также обладает улучшенной системой кондиционирования, усиленной шумоизоляцией. Новые вагоны закупают по госконтракту. Производитель обслуживает их в течение всего срока эксплуатации — 30 лет.