Стало известно, сколько людей воспользовались услугами Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Услугами моста через Керченский пролив к началу июля воспользовались около двух миллионов человек, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"За период с 16 мая по 30 июня 2018 года услугами Крымского моста воспользовались более 625 тысяч транспортных средств (более 6,4 тысячи из которых автобусы). Согласно наших расчетов, это почти 1 миллион 985 тысяч пассажиров", — сказал РИА Новости Черняк.

В частности, по его словам, в Крым, за указанный период, прибыло более 337 тысяч транспортных средств (в том числе более 3 тысяч автобусов) и почти 1 миллион 97 тысяч пассажиров.

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысячи автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>