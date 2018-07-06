Для женщин и несовершеннолетних в СИЗО увеличили норму банных дней

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Приказ Минюста РФ об увеличении до двух раз в неделю числа банных дней для женщин и несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах, вступает в силу в пятницу.

Документ предусматривает, что указанная категория обвиняемых и подозреваемых смогут мыться в душе не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее 15 минут. До этого распорядок предполагал не менее одного банного дня в неделю для всех категорий арестантов продолжительностью не менее 15 минут.

Тем же документом предусмотрено обязательное оборудование камер для содержания женщин и подростков телевизорами и холодильниками.

По данным пресс-службы Минюста, документ был разработан в связи с обращением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и для обеспечения гуманных условий содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.

По данным ФСИН, на 1 июня 2018 года в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось чуть больше 9 тысяч женщин. Данными по количеству несовершеннолетних в российских СИЗО РИА Новости не располагает.