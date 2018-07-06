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"Снес людей, как кегли". Таксист в Сочи уснул за рулем и протаранил толпу

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Авария в поселке Дагомыс, СочиАвария в поселке Дагомыс, Сочи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Игорь Кармазин. Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Краснодарском крае. В поселке Дагомыс водитель иномарки выехал через встречную полосу на тротуар и стал давить прохожих. Один человек погиб, трое оказались в реанимации. Как признался сам виновник трагического инцидента, он заснул за рулем.

Мимо дерева и обочины

Авария произошла 4 июля на оживленном перекрестке Батумского шоссе и Ленинградской улицы в поселке Дагомыс (часть города-курорта Сочи). Камеры видеонаблюдения зафиксировали подробности. На записи видно, что сначала для пешеходов зажигается зеленый сигнал светофора. Люди спокойно переходят дорогу по "зебре" и направляются в сторону от машин. В это время на большой скорости черная иномарка пересекает встречную полосу, подпрыгивает на обочине, уклоняется от дерева и сметает прохожих. Потом снова вылетает на полосу движения и врезается в красный автомобиль.

"Я шла в аптеку за лекарствами для мамы. В какой-то момент услышала резкий звук, и на моих глазах машина снесла людей, как кегли в боулинге. Я сразу побежала к месту аварии. Первое, что увидела, — стонущую девушку, которую отбросило на несколько метров. Между двумя столкнувшимися машинами лежал мужчина. Одежда на нем была разорвана, весь в крови, ноги вывернуло в разные стороны… До сих пор не могу спокойно говорить об этом", — рассказывает РИА Новости жительница Дагомыса Валентина.

Собеседница добавляет, что на помощь бросились далеко не все очевидцы трагедии. "Две девушки сразу убежали, кто-то все начал на телефон снимать. Несколько человек, наоборот, с противоположных концов перекрестка поспешили на помощь. Водитель скрыться не пытался, но и из машины не вылезал. Его хотели избить прямо там же, но дэпээсники приехали довольно быстро", — уточняет Валентина.

"Лицо забрызгало кровью"

В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что на месте ДТП погиб один из пешеходов — мужчина 63 лет по имени Александр. "Он уже на пенсии был, в свободное время таксовал. Шел хлеба купить. У него осталась жена, дочка, внуки", — говорит соседка погибшего Нелли Халилова. Еще трех человек доставили в больницу с различными травмами. В управлении здравоохранения администрации Сочи днем 5 июля проинформировали, что в больнице остается одна женщина.

Виновником аварии оказался 23-летний Сергей Антонян. По его словам, он заснул за рулем. "Я не спал двое суток, работал в такси. Момент столкновения и что произошло я не помню, так как спал. Проснулся от удара", — написал он в объяснительной.

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© Фото : Сообщество ДТП 38RUS Иркутск в социальной сети "ВКонтакте"
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Хотя очевидцы указывают на другую причину. "Саму аварию я не видела, но мы проезжали мимо места ДТП после случившегося, там уже находилась одна машина ДПС. На перекрестке образовалась пробка, двигались мы медленно, поэтому все рассмотрела в подробностях. Я на 90 процентов уверена, что водитель был либо пьяный, либо под наркотой. Я некоторое время работала в реанимации и могу выявлять невменяемых. Водителя пошатывало, руки как-то нервно дергались, как будто в конвульсиях. Когда он повернулся, я заметила, что зрачки у него узкие, взгляд был стеклянный, отсутствующий", — делится наблюдениями жительница Дагомыса Виктория Новикова.

Она отмечает также, что водитель избежал серьезных травм. "На левом виске только заметила ссадину, лицо ему забрызгало кровью", — вспоминает собеседница. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личные данные 23-летнего водителя просочились в соцсети. Неизвестные опубликовали фото карточки, сделанное с закрытого сервиса ГИБДД, где указаны все личные данные. Также обнародован аккаунт молодого человека в соцсети, куда ему поступают угрозы. "Беги из города, на тебя официально открыли охоту", — написал один пользователь. "Найти и линчевать", — прокомментировал другой.

Перекресток смерти

Местные жители говорят, что на перекрестке Батумского шоссе и Ленинградской улицы в Дагомысе аварии не редкость. "Трасса — вдоль моря, через множество приморских поселков. Местный народ переходит дорогу в торговые центры, по своим делам, отдыхающие идут на пляж. А машины несутся с высокой скоростью из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов. Светофоры не отрегулированы и заросли деревьями, перила покорежены. Водители на зеленый не успевают проскочить, у пешеходов уже загорается разрешающий сигнал. Это самый опасный участок в городе, его называют "перекресток смерти". Проблема не решается годами", — жалуется жительница Дагомыса Елена Быкадорова.

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© Фото : МЧС России по Республике Крым
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ДТП на перекрестке случаются постоянно. В июне прошлого года мотоциклист проехал на красный свет, врезался в легковушку, перелетел через автомобиль и приземлился на асфальт. В декабре один автомобиль врезался в другой при попытке пересечь двойную сплошную линию. Пассажир от удара вылетел в окно, всего в том ДТП пострадали три человека. В марте водитель иномарки не уступил "Ниве" при выезде со второстепенной дороги. Отечественный автомобиль несколько раз перевернулся, оба водителя обратились за медицинской помощью.

В других городах Краснодарского края ситуация на дорогах тоже напряженная. Буквально неделю назад бизнесмен спровоцировал ДТП в Туапсе. В аварии погибла молодая женщина, чудом удалось спасти ее дочь. Автомобилисты часто говорят, что жители юга России питают особую страсть к быстрой езде и пренебрегают правилами дорожного движения. В курортный сезон дело осложняется тем, что таксисты за рулем сутками без отдыха — стараются заработать как можно больше на оставшуюся часть года. Понятно, что рано или поздно они теряют концентрацию.

Исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская отмечает, что водители вынуждены так работать из-за высокой конкуренции и падения цен на перевозки: "К таксистам предъявляется очень много требований. К примеру, техосмотр они должны проходить не один, а два раза в год. Страховка оплачивается с повышенным коэффициентом. Чем больше требований у государства, тем меньше людей их исполняет".

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По ее словам, популярные агрегаторы выстроили свою работу сейчас так, что "выглядит все вроде бы прилично, а на самом деле — полный бардак". "Напрямую они договор с водителями не заключают, взаимодействуют с таксопарками-партнерами. Те, в свою очередь, привлекают людей на произвольных условиях. Ответственности на агрегаторах, получается, никакой", — подчеркивает Лозинская.

В сложившихся условиях ужесточать требования к таксистам бессмысленно — они только еще больше уйдут в тень. Улучшить ситуацию на дорогах поможет регулирование деятельности агрегаторов, уверена собеседница. "В первом чтении в Госдуме был принят законопроект на эту тему. Я как раз состою в рабочей группе по обсуждению документа. При передаче агрегатором заказа водителю без разрешения предполагается штраф на сотни тысяч рублей. Если это повторяется, Роскомнадзор получает право блокировать такие приложения", — объясняет Лозинская. Она считает, что, если документ примут, будет выстроена понятная система работы отрасли. Пассажиры тогда смогут проверить номер разрешения таксиста, прозрачной эта сфера станет и для государства.

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